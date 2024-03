Marco Lisi: “Jovens indecisos tendem a votar na direita e os mais velhos na esquerda”

As mulheres são mais indecisas do que os homens quando se trata de escolher em quem votar. E os jovens mais indecisos do que os mais idosos. Marco Lisi, professor e investigador da Universidade Nova de Lisboa, com vários estudos sobre o tema, entre os quais Eleições – Campanhas Eleitorais e Decisão de Voto em Portugal, fala, nesta entrevista, destes e de outros temas relacionados com os actos eleitorais: “O facto de os eleitores não terem uma forte preferência por um líder partidário tem o efeito de adiar a escolha dos eleitores e, ao mesmo tempo, de aumentar a probabilidade de mudarem de sentido de voto.”

