“Indecisos” e “decididos”

As eleições legislativas são já no próximo domingo e a expectativa sobre o que nos trarão os resultados dessa votação é elevada. Que partido será o mais votado? Como será a distribuição de deputados no Parlamento? Podemos falar de dois ou de três blocos? Tudo perguntas relevantes e relacionadas com a governabilidade futura. Muita tem sido a discussão em torno destas questões. Dificilmente poderia ser de outra forma, pois as próprias eleições eram impensáveis há uns meses, quando tínhamos em pleno funcionamento um governo apoiado por uma maioria parlamentar de um só partido.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt