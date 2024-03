Tendências e desafios sobre o sector cultural e criativo em Portugal

O recente relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), intitulado "Estatísticas da Cultura 2022" apresenta uma visão detalhada do estado atual do setor cultural e criativo em Portugal. O setor cultural, essencial para a identidade da sociedade, enfrenta uma diversidade de desafios que requerem atenção e discussão para garantir a sua vitalidade e prosperidade futuras.

A diversidade do meio cultural e criativo é evidente na diversidade de publicações periódicas em Portugal. Contudo, a predominância da circulação gratuita em jornais e a diminuição na participação em atividades culturais são tendências inquietantes. A sustentabilidade financeira dos meios de comunicação tradicionais deve ser reavaliada, com foco em modelos inovadores de financiamento.

O emprego cultural foi estimado em 190,6 mil pessoas (3,9% do emprego total). A remuneração bruta mensal média por trabalhador atingiu os 1 417 euros, refletindo um aumento de 4,0% em relação a 2021. Este incremento contrasta com o aumento de 1,5% no Índice de Preços no Consumidor para bens e serviços culturais em 2022, evidenciando uma dinâmica significativa no panorama económico do setor, contribuindo para garantir condições de trabalho justas e remuneração adequada para os profissionais. Enquanto alguns setores, como jornais, tiveram um aumento nos preços, outros, como taxas de licenças de televisão e rádio, tiveram uma diminuição. Essas flutuações devem ser analisadas para compreendermos as suas implicações. O aumento nas exportações de bens culturais é positivo, mas o défice na balança comercial (231,6 milhões de euros) indica a necessidade de proteger e promover a produção cultural local. Estratégias de internacionalização devem ser cuidadosamente planeadas para garantir a diversidade e preservação da cultura portuguesa.

A crescente participação online é notória nos dados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias. No entanto, o declínio geral na participação em atividades culturais presenciais requer uma abordagem estratégica para equilibrar as experiências digitais com as físicas. O crescimento nas exposições de artes plásticas (34,9%) e nas sessões de cinema (54,3%) demonstra a vitalidade destas formas de expressão. No entanto, a diminuição na representatividade dos filmes portugueses nas sessões de cinema motiva uma reflexão sobre o apoio necessário à produção local.

As estatísticas culturais de 2022 revelam um quadro rico e diversificado, mas também apontam para desafios que exigem a atenção de todos os intervenientes. O investimento sustentável, a adaptação às mudanças digitais e a promoção da cultura local emergem como prioridades para garantir que a riqueza cultural de Portugal continue a prosperar no futuro.

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990