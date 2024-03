Cães-tinhosos e presidentes voadores

O 11.º episódio do podcast Na Terra dos Cacos analisa o tema das viagens dos chefes de Estado e do fim do braço-de-ferro da CEDEAO com os seus Estados-membros controlados por juntas golpistas.

No 11.º episódio deste podcast sobre temas africanos, António Rodrigues e Elísio Macamo conversam sobre chefes de Estado que passam a vida a viajar e como muitos deles se deixam confundir com o cargo: William Ruto, Presidente do Quénia, faz em média três viagens ao estrangeiro por mês nos primeiros 18 meses no cargo; Bola Tinubu, o Presidente da Nigéria, nos primeiros oito meses no cargo passou 71 dias fora do país; Paul Biya, o eterno Presidente dos Camarões, há 41 anos no cargo, passa longas temporadas em visitas privadas à Europa pagas pelo Estado e é um conhecido cliente do Hotel Intercontinental de Genebra.

Também conversam sobre o facto de a CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) ter decidido voltar atrás no seu braço-de-ferro com os seus Estados-membros controlados por juntas golpistas, levantando as sanções ao Níger e à Guiné-Conacri, esperando com isso que Mali, Níger e Burkina Faso não deixem a organização.

A entrevista da segunda parte é com Inocência Mata, professora e investigadora da Universidade de Lisboa, sobre os 60 anos de um livro que é um marco da literatura moçambicana, da literatura africana em língua portuguesa e da literatura em língua portuguesa em geral: Nós Matámos o Cão-Tinhoso de Luís Bernardo Honwana.

