Só em circunstâncias “loucas” Verstappen admite deixar Red Bull

Recentes declarações do pai do campeão do mundo terão causado desconforto na equipa, mas Max garante que isso não é um problema.

O tricampeão do mundo de Fórmula 1 Max Verstappen desdramatizou o efeito das recentes declarações do pai a respeito do momento que vive a Red Bull e afastou o cenário de uma possível saída da escuderia austríaca nos próximos tempos. Para isso, deixou claro, seria preciso que algo de “louco” acontecesse.

Na rampa de lançamento para a segunda corrida da temporada, o Grande Prémio (GP) da Arábia Saudita, o piloto neerlandês garantiu que o foco de atenção é a luta pela revalidação do título. “Estou apenas concentrado na condução e isso é o mais importante para a equipa neste momento”, assinalou, em Jeddah.

O neerlandês, de 26 anos, foi instado a comentar a opinião veiculada pelo pai, Jos Verstappen, que no passado fim-de-semana, no seguimento do GP do Bahrein (prova inaugural do Mundial 2024), considerou que o domínio da Red Bull poderá ser posto em causa se o director da equipa, Christian Horner, se mantiver em funções.

“Haverá sempre um clima de tensão enquanto ele estiver no cargo. A equipa corre o risco de se desfazer, não pode continuar assim. Isto vai explodir. Ele está a fazer-se de vítima, quando é ele que está a causar problemas”, afirmou Jos ao Daily Mail, a respeito da investigação suscitada por queixas de conduta imprópria de Horner face a uma funcionária da escuderia. Entretanto, um inquérito interno foi posto em marcha, com a Red Bull a ilibar o austríaco, de 50 anos.

Os comentários do pai de Max Verstappen levantaram receios de que o espaço de manobra do piloto na Red Bull possa ficar mais reduzido de agora em diante e que a possibilidade de rumar a outras paragens em 2025 deve ser equacionada. Até porque a Mercedes terá uma vaga no elenco, depois de confirmado o adeus de Lewis Hamilton, que competirá pela Ferrari a partir de 2025.

“Estamos aqui para ganhar e esse é o nosso objectivo, aquilo em que queremos concentrar-nos. Não é bom para a equipa lidar com estes temas corrida após corrida”, acrescentou Max, que iniciou a temporada com uma vitória, no Bahrein. E quando questionado sobre a possibilidade de abandonar a Red Bull na próxima época, a resposta foi esta: “As coisas têm de se tornar mesmo loucas, parece-me, mas esse não é o objectivo para nenhum de nós”.

O domínio da Red Bull nas pistas de Fórmula 1 tem vindo a acentuar-se nas últimas épocas, com a escuderia a vencer nada menos do que 21 das 22 corridas em 2023. Verstappen, que se impôs em 19 delas, voltou a dar um sinal de força no arranque deste Mundial, tendo juntado ao recente triunfo no Bahrein a pole position e a volta mais rápida.

A proximidade entre pai e filho é assumida na família Verstappen (“Falamos diariamente ao telemóvel”, admite Max) mas o actual campeão do mundo assegura que este tema não foi abordado. “O meu pai, desde que eu o conheço, sempre foi uma pessoa muito directa e não é mentiroso, isso é garantido”.