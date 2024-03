Novas regras, em vigor a partir desta terça-feira, só se aplicam às crianças com mais de um ano e que não sejam consideradas casos urgentes. Serão reencaminhadas para consulta no centro de saúde.

As crianças com mais de um ano que a partir de agora recorram às urgências pediátricas do hospital de Vila Nova de Gaia vão deixar de ser atendidas se não forem casos urgentes e se não tiverem sido referenciadas pela linha SNS24 ou por um médico de família. Em vez disso, vão ser reencaminhadas para uma consulta nos centros de saúde que deverá acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte.