Podcast. O dia em que o espectro da aliança PSD/Chega voltou

Este episódio foi gravado ao vivo na Culturgest, em Lisboa, no âmbito dos 34 anos do jornal PÚBLICO.

Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática, desvalorizou posições internas no PSD sobre entendimentos eleitorais com o Chega, como a de Rui Gomes da Silva, e as declarações do próprio André Ventura. “Posso fazer um resumo: Não participo no recreio”, afirmou quase no final de uma arruada, em Aveiro. E ao décimo dia, a campanha do Chega mudou de forma radical. André Ventura, que quase não ia à rua, agora irá todos os dias até ao fim da jornada eleitoral. O que se está a passar na campanha da direita é o ponto de partida para análise neste Soundbite.

