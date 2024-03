Mas, afinal, o que quer Portugal da União Europeia?

A Europa tem estado ausente da campanha. E também as questões de política externa, de segurança e de defesa, como se Portugal não dependesse dos seus parceiros e do contexto externo.

No dia 9 de junho, seremos de novo chamados a votar, então para a eleição de um novo Parlamento Europeu. Esse momento, que acontece a cada cinco anos, é a mais significativa via de participação popular e democrática na governação europeia. Ou seja, é a forma mais direta de os cidadãos e as cidadãs influenciarem as escolhas europeias.