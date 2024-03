Madeira com voos directos para a Islândia: Play anuncia rota inédita

Depois de Lisboa e Porto, a Play prepara-se para aterrar na ilha da Madeira. A companhia islandesa anunciou voos semanais Funchal-Reiquejavique a partir de 15 de Outubro.

Os voos realizar-se-ão todas as terças-feiras e já há bilhetes à venda no site da empresa.

Uma busca de voos para Outubro/Novembro indica preços por trajecto desde 106 euros. O último dia disponível em matéria de reserva de bilhetes é 4 de Março.

"Estamos muito entusiasmados por lançar voos a partir da Madeira. A ilha é absolutamente deslumbrante e acredito que haverá muito interesse e procura nos voos entre a Islândia e a Madeira", comenta Birgir Jónsson, CEO da Play, em comunicado.

Crescentemente, a Play, além de apostar na atracção de turistas para o país, tem também apostado no desenvolvimento de Reiquiavique como plataforma central para voos transatlânticos, com propostas várias para a América do Norte via capital islandesa: Baltimore, Washington, Boston, Nova Iorque e Toronto.

A companhia anunciou recentemente um novo serviço, permitindo aos passageiros que voam via Reiquejavique permanecer na Islândia por um período até dez dias antes de seguirem para o seu destino final.