Play volta a ligar o Porto à Islândia na Primavera/Verão

A companhia aérea islandesa Play volta em Março a ligar o Porto a Reiquejavique, uma rota estreada no ano passado, um ano depois da empresa se estrear em Lisboa.

A rota Porto-Reiquejavique regressa assim na Primavera e ficará até finais de Outubro, mais precisamente de 28 de Março a 27 de Outubro.

Na agenda surgem dois por voos semana: quintas e domingos até finais de Maio; depois às terças e sábados em Junho, Julho e Agosto; e novamente quintas e domingos em Setembro e Outubro.

Os preços mínimos apresentados no site para reservas rondam os 100 euros — o mais baixo, apenas em alguns dias, era 87 euros —, isto por trajecto.

Enquanto isso, a Play mantém todo o ano a rota Lisboa-Islândia.

No caso do Porto, como se referia na estreia da rota, além de atrair cada vez mais turistas do Norte de Portugal para a Islândia, a Play quer também "piscar o olho" aos “viajantes das regiões adjacentes, na Galiza e no Noroeste de Espanha”.

Os voos são operados em Airbus Neo com capacidade para 192 passageiros.

E agora com escala

A companhia anunciou entretanto um novo serviço, permitindo aos passageiros que aterram em Reiquejavique permanecer na Islândia por um período até dez dias antes de voarem para o seu destino final.

Saliente-se que esta "oferta" de escala, "sem custos adicionais" e que permite "que os viajantes visitem dois países numa única viagem", insere-se na promoção de viagens de longo curso para EUA e Canadá, via capital islandesa, embora todos os destinos europeus possam também ser utilizados neste 2-em-1.

Na Europa, a Play soma já 30 rotas, incluindo, além de Lisboa (e Porto), destinos como Copenhaga, Billund, Estocolmo, Atenas, Split, Londres e Liverpool, Praga ou Varsóvia.

Na América do Norte, voa para Baltimore, Boston, Nova Iorque e Washington DC nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.