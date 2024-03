Mbappé e Kane bisam na Champions, PSG e Bayern apuram-se

O Bayern Munique e Paris Saint-Germain confirmaram, esta terça-feira, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o estatuto de favoritos ao superarem, respectivamente, os italianos da Lazio (3-0) e os espanhóis da Real Sociedad (1-2), com Harry Kane e Kylian Mbappé a bisarem e a assumirem a liderança dos melhores marcadores da competição, com seis golos.

À beira de verem quebrada a hegemonia de 11 anos na Bundesliga, os bávaros enfrentavam um desafio importante na Liga dos Campeões, estando obrigados a recuperar de uma desvantagem de um golo da deslocação a Roma.

Com o internacional português Raphaël Guerreiro no "onze" inicial de Thomas Tuchel, o Bayern teve um início de jogo complicado, mas sobreviveu às primeiras investidas da Lazio.

E esse foi o canto do cisne, já que Harry Kane empatou a eliminatória (38’), Thomas Müller (45+2’) colocou os germânicos com um pé nos quartos-de-final e o inglês dissipou quaisquer dúvidas com um "bis" aos 66 minutos.

O Bayern confirmou o estatuto conferido pelos números: em 13 edições só por uma vez (2018-19) falhou os quartos-de-final da Champions, somando agora 11 triunfos e três empates nos últimos 14 jogos da competição em Munique.

Mbappé imparável

Tal como no jogo de Paris, quando não havia ainda confirmação oficial da saída de Mbappé, o treinador do PSG, Luis Enrique — que tem vindo a reduzir a utilização do avançado francês —, não dispensou o avançado no jogo de San Sebastián.

Mbappé, que já tinha marcado o primeiro golo da eliminatória, aproveitou para adiantar os parisienses (16’), confirmando nova vitória francesa com um "bis" (56’), apesar do esforço final dos bascos, que ainda reduziram por Mikel Merino (89').

Com isso, o PSG reforçou a candidatura aos “quartos”, reduzindo a esperança da formação basca chegar aos oito “finalistas” mais de quatro décadas depois da última (1982/83) vez. Mbappé, juntamente com Kane, ultrapassou o quinteto de futebolistas com cinco golos na Champions (Morata, Hojlund, Haaland, Galeno e Griezmann), assumindo a liderança dos “artilheiros”.

Destaque, igualmente, para o internacional português Nuno Mendes, titular pela primeira vez no PSG após prolongada ausência por lesão. Vitinha também actuou de início, tendo Danilo Pereira e Gonçalo Ramos sido suplentes.