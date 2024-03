Andebol: Sporting fecha Grupo 4 da Liga Europeia com triunfo em Bucareste

O Sporting encerrou nesta terça-feira a fase de grupos da Liga Europeia de andebol com um triunfo na Roménia, sobre o Dínamo Bucareste (27-31), na última jornada do Grupo 4.

Com a presença nos quartos-de-final assegurada, face à vitória ante os alemães do Füchse Berlin (32-28), na ronda anterior, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a equipa portuguesa voltou a impor-se num encontro em que esteve sempre no comando do marcador.

Os "leões" entraram a "todo o gás" no desafio e dispararam para uma diferença de cinco golos (0-5), que se revelou crucial para conseguirem gerir todo o encontro, com o resultado ao intervalo a fixar-se em 11-15.

A toada manteve-se nos segundos 30 minutos, já sem Christian Moga na equipa de Ricardo Costa, expulso aos 24.

Francisco Costa, com seis golos em 11 tentativas, foi o melhor marcador do clube lisboeta, bem secundado por Porkelsson, Mocquais e o irmão Martim, todos com cinco remates certeiros cada.

O Sporting venceu assim o Grupo 4, com 10 pontos, e ficará agora a aguardar pelo desfecho do jogo entre os croatas do RK Nexe (terceiros no Grupo 2) e os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg (segundos do Grupo 3), agendado para 26 de Março.