Sporting volta a impor-se ao Fuchse Berlim e está nos “quartos” da Liga Europeia

O Sporting voltou, nesta terça-feira, a derrotar o Fuchse Berlim, o líder da Bundesliga e actual detentor da Liga Europeia. Desta vez, a vitória sportinguista foi por 32-28, depois de, há uma semana, ter registado um histórico triunfo, na Alemanha, por 31-32.

Com esta vitória, os "leões" garantem já a qualificação directa para os quartos-de-final desta competição, evitando disputar o play-off que antecede os "quartos".

A formação de Ricardo Costa esteve na frente do marcador na maior parte do jogo, com os germânicos a reagirem na segunda parte, tendo até chegado a liderar. No entanto, o Sporting reagiu e deu a volta ao resultado terminando a partida gerindo a vantagem até ao fim.



Leo Maciel esteve em grande forma na baliza, enquanto no ataque, Orri Thorkelsson (oito golos) e Martim Costa (com 9 golos) foram os mais eficazes do Sporting.