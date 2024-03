O rumo da Filarmonia das Beiras define-se agora a quatro mãos

A Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB) funcionava há ano e meio e tinha quase 40 músicos (mais do que o orçamento permitia, entre financiamento do Estado, poder local e privados), quando António Vassalo Lourenço assumiu funções de director artístico e maestro titular. Estávamos em 1999 e “havia problemas de organização interna, como mais do que um solista no mesmo naipe ou até dois concertinos. Foi preciso fazer uma gestão financeira que tivesse em consideração as limitações. À medida que as pessoas iam saindo, não eram substituídas. Saindo alguém das cordas, o problema não era grande; mas saindo dos sopros, já uma série de programas se tornava inviável”, recorda agora o maestro ao PÚBLICO, quase um quarto de século depois e tendo acabado de passar testemunho ao polaco Jan Wierzba.

