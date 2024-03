Podcast. Acabaram-se as tréguas à esquerda, Pedro Nuno quer voto útil no PS

Depois de António Costa, no sábado, e de Isabel Soares, no domingo, Pedro Nuno Santos começou a fazer também o apelo directo e dramatizado ao voto neste fim-de-semana. E voltou a fazê-lo esta segunda-feira de manhã, mostrando que será essa a estratégia desta derradeira semana de campanha: mobilizar os indecisos. O voto útil, à esquerda e à direita, pode esvaziar os partidos mais pequenos. Será que irá acontecer de novo?

É ainda tema as dúvidas infundadas que o líder do Chega, André Ventura, coloca no sistema eleitoral português.

Neste Soundbite vamos ainda à campanha da Iniciativa Liberal, com o jornalista Henrique Pinto de Mesquita.

