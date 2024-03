Bombeiros encontram gato uma semana depois do incêndio em Valência

Coco foi encontrado no interior de uma boca-de-incêndio no 13.º piso do bloco de apartamentos El Campanar. Segundo as autoridades, foi resgatado “por pura sorte”.

Na sexta-feira, 1 de Março, os bombeiros da cidade espanhola de Valência encontraram um gato vivo aninhado numa boca-de-incêndio do bloco de apartamentos El Campanar, que ficou destruído pelo fogo no dia 22 de Fevereiro.

O felino, que se chama Coco, foi devolvido à dona, Andrea Rubio, que já tinha perdido a esperança de ver o gato com vida depois do fogo que matou dez pessoas e, de acordo com associações de protecção animal da região, quase uma centena de animais de companhia.

"Meu pequenino!", afirmou, enquanto abraçava o gato. O momento foi divulgado pela polícia no X (antigo Twitter).

Os bombeiros responsáveis pelo resgate publicaram uma fotografia da cauda do gato junto à boca-de-incêndio, acrescentando que entregaram Coco aos donos "com grande satisfação".

Mascota encontrada en el #IncendioCampanar una semana después pic.twitter.com/flnxxQ83AU — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) March 1, 2024

Segundo o jornal El Mundo, o animal foi descoberto quando as autoridades tentavam recuperar alguns dos pertences dos moradores do prédio "Encontrámo-lo por pura sorte", diz um dos bombeiros no vídeo.

Em declarações à Reuters, o companheiro de Andrea Rubio, Javier Fernandez, contou que os socorristas encontraram Coco no 13.º piso, dois andares acima do apartamento onde vivia com os tutores e na zona do edifício que sofreu menos danos. Ao que tudo indica, o gato escondeu-se no interior de uma boca-de-incêndio.

O casal levou imediatamente o animal a uma clínica veterinária para ser examinado. Segundo o dono, Coco parecia estar bem de saúde apesar de cheirar muito a fumo. Esteve 24 horas em observação para saber se estava desidratado e que tipo de sequelas pode ter.

Mais de 150 pessoas, incluindo Andrea Rubio e Javier Fernandez, estão a viver temporariamente em habitações sociais enquanto esperam uma solução definitiva.

"É uma nova casa para o Coco, por isso, vai sentir-se um pouco perdido no início, mas quanto mais depressa se habituar, melhor se vai sentir", destacou o dono.