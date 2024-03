Uma justiça injusta

1. Devemos a Abril o facto de vivermos numa sociedade democrática, socialmente desenvolvida e pacífica. Para quem conheceu a ditadura do Estado Novo, é impossível desvalorizar as mudanças dos últimos 50 anos. Porém, como acontece em processos de grande amplitude, as transformações foram desiguais e, em alguns casos, houve bloqueios e regressões. Foi o que aconteceu na justiça, talvez o domínio em que menos se faz sentir, ainda hoje, a rutura de Abril. Pelo menos no campo da justiça penal.

