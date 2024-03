Três mortos num ataque de drones russos em Odessa

Três pessoas, incluindo uma criança de três anos, morreram e outras oito ficaram feridas quando um drone russo embateu num bloco de apartamentos na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, no sábado, segundo as autoridades em declarações à agência Reuters.

"A Rússia continua a combater os civis... Um dos drones inimigos atingiu um edifício residencial em Odessa. Dezoito apartamentos foram destruídos", disse o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky numa mensagem no Telegram.

Zelensky publicou um vídeo que mostra um complexo de apartamentos com vários andares arrancados e dezenas de equipas de salvamento a tentar cortar caminho através de um mar de escombros no chão. Ainda de acordo com o Presidente ucraniano, o drone usado no ataque era um Shade, fornecido pelo Irão. Trata-se de um tipo de drone usado pelas forças de Moscovo desde o início da guerra para atingir alvos no interior da Ucrânia.

O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia publicou fotografias, incluindo a de uma criança morta. "Isto é impossível de esquecer! Isto é impossível de perdoar", pode ler-se na mensagem a que a agência Reuters teve acesso. O serviço afirmou que cinco pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas com vida.