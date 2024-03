Nestes espaços do Porto os artistas é que mandam e há um mapa para se saber onde estão

No Porto, há uma larga rede informal de espaços artísticos autogeridos e o seu levantamento e registo está a ser realizado há alguns meses. São mais de uma centena no activo e estão localizados sobretudo na coroa que circunda a Baixa, onde as rendas, até há pouco tempo, eram mais baratas do que no centro. Nunca existiram tantos como agora, mas já há várias décadas que são a casa de muitos artistas independentes da cidade, de esferas artísticas diversas. Agora, há um mapa desse universo muitas vezes deslocado da agenda cultural mais institucional e está a ser desenhado, ainda em fase de progresso, pela Campos Magnéticos, projecto que nasceu de uma ideia da artista plástica Filipa Valente.

