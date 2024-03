Kate Middleton merece a sua baixa médica. Pessoal, controlem-se

Desde 2013, quando Kate Middleton apareceu nos degraus da ala Lindo do Hospital St. Mary, em Londres, segurando um recém-nascido de 27 horas, mas já de saltos altos, que não consigo olhar para ela sem pensar: "Oh, querida, não." Era tradição, segundo nos disseram, que a realeza britânica se reunisse para subir aqueles degraus do hospital logo após o parto, e foi isso que Kate fez: deu à luz um bebé, exibiu um sorriso esquisito e acenou para as câmaras. Qualquer mãe que assistisse àquele espectáculo só podia imaginar que, antes de Kate sair do seu quarto de hospital, uma enfermeira lhe tivesse dado umas boas compressas de gelo.

