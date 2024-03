Em Portugal, 70% dos jovens até aos 29 anos ainda vivem em casa dos pais

A dimensão europeia do problema, o papel do Estado na garantia do direito à habitação, as soluções a nível nacional e o impacto deste problema nos jovens são alguns dos tópicos em destaque.

No oitavo episódio do Eurotopia, falamos de um dos temas que actualmente mais preocupam as pessoas — o problema da habitação. A dimensão europeia do problema, o papel do Estado na garantia do direito à habitação, as soluções a nível nacional e o impacto deste problema nos jovens são alguns dos tópicos em destaque.

Com Vera Gouveia Barros, economista e co-autora do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos O mercador imobiliário em Portugal, de 2022, e Mariana Esteves, economista e co-criadora do podcast @maovisivel, e moderação de Joana Gama Gomes e Marta Ferreira.

O Eurotopia é um podcast quinzenal da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, André Teixeira, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.

