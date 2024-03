Tapir!: uma indie folk que se resolve lentamente

Canções indie folk que se resolvem lentamente, no meio do bosque, do monte ou do mar, por vezes mostrando-se apenas com os seus elementos mais nucleares e imprescindíveis, noutros momentos desenvolvendo crescendos pacientemente, com os vários instrumentos a trocarem melodias de forma delicada até decidirem passar da contemplação pastoral (vitaminada, em pontuais interlúdios, por sons da natureza) para algo mais catártico. Soa um pouco a isto o álbum de estreia dos Tapir!, sexteto britânico que no Verão do ano passado passou algum tempo na estrada como a banda de abertura dos conterrâneos Black Country, New Road, a nova coqueluche do art rock e derivados (pós-rock, pós-punk, indie rock, rock experimental e demais designações que cabem confortavelmente debaixo do guarda-chuva “música de guitarras”).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt