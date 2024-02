Blocos de pedras que caíram faziam parte do friso do beiral do Jardim de Infância da Pena, na freguesia de Arroios, Lisboa. As pedras não estavam presas por varões, como deveriam estar.

Tudo aconteceu num fim-de-semana: blocos de pedra do friso do beiral do edifício caíram no recreio interior do Jardim de Infância da Pena, mesmo ao lado de um escorrega. Os pais começam a aperceber-se e, preocupados, a querer entender o que se passava. Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa já iniciou obras e está a fixar todo o friso da estrutura do edifício – que não estava preso por varões, como deveria estar.