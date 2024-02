Já vai ser possível carregar o Andante no telemóvel em Março

Um novo serviço que permitirá carregar o bilhete Andante, usado na Área Metropolitana do Porto (AMP), através do telemóvel, poupando a obrigação de carregamento nas máquinas, deve entrar ao serviço em Março, segundo os Transportes Intermodais do Porto (TIP).

A nova funcionalidade, denominada TOP UP, "permitirá o carregamento de títulos de transporte Andante (viagens ocasionais e passes) recorrendo ao telemóvel nos 2 sistemas operativos, Android e iOS, para utilizadores de transporte público que já possuem um cartão Andante azul (utilização ocasional) ou prateado (utilização frequente)", disse fonte dos TIP em resposta a questões da Lusa.

O agrupamento complementar de empresas que gere o sistema Andante estima que a nova funcionalidade, dedicada a "smartphones", seja lançada "ainda no mês de Março", e poderá "ser acedida via app [aplicação já existente] Anda, mas sem que o cliente tenha de se registar".

"Trata-se de ter uma loja Andante no bolso ou sempre à mão", refere o agrupamento liderado por Manuel Paulo Teixeira, salientando que "os trabalhos técnicos estão a ser ultimados, pelo que ainda não está disponível ao público".

Nesta quarta-feira, em Lisboa, a transportadora Carris anunciou a implementação de um serviço semelhante, denominado CarrisWay, que vai permitir carregar os passes e outros títulos de transporte no cartão Navegante através de um smartphone.

No caso do serviço do Andante, bastará descarregar a aplicação Anda, aceder ao novo serviço, encostar o cartão Andante à parte de trás do telemóvel, escolher o título de transporte que se pretende carregar (ocasionais ou passes), tendo a opção de preenchimento dos dados para emissão de factura, meio de pagamento e aguardar o sucesso da operação sem retirar o cartão da parte de trás do telemóvel.

Quanto ao actual portal Andante, já permite a renovação dos perfis de assinatura Normal, depois de já permitir a Estudantes e Terceira Idade, estando os TIP "a trabalhar no alargamento das funcionalidades já existentes aos restantes perfis, como Social+ e Antigo Combatente".

Actualmente, para as primeiras três categorias, já é possível "aderir (ou seja pedir o passe pela 1ª vez)", "renovar (o perfil anual)", "pedir 2ª via do cartão" ou "consultar movimentos".

"Com o lançamento dos passes gratuitos tivemos muitas adesões, pelo que o portal é uma ferramenta cada vez mais importante e assumirá grande relevância na altura das renovações (agora só para os Estudantes entre os 19 e os 23 anos)", refere fonte oficial dos TIP.