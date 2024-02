Fnac da Baixa do Porto vai encerrar no final de Setembro

Após negociações com o senhorio, a loja da marca francesa, instalada no Edifício Palladium, não conseguiu renovar o arrendamento. Desconhece-se o futuro do prédio assinado por Marques da Silva.

Ainda não se sabe qual será o destino do prédio, mas já é certo que terá novo destino. A Fnac, instalada há quase 25 anos no edifício Palladium, em Santa Catarina, no Porto, vai encerrar no final de Setembro, assim como a loja de roupa C&A, que divide o espaço com a marca francesa. Outra loja de rua, no prédio contíguo ao destes dois espaços comerciais, também vai fechar as portas.

A notícia foi avançada, esta quinta-feira, pelo JN e confirmada ao PÚBLICO pelo gabinete de comunicação do grupo francês. “A Fnac confirma o encerramento da sua loja na Rua de Santa Catarina, no Porto, que acontecerá a 30 de Setembro”, lê-se em nota enviada por e-mail.

Após uma longa negociação de quase dois anos com o senhorio, a Fnac não conseguiu garantir a continuidade do contrato de arrendamento. Agora, adianta, está a “empreender todos os esforços para encontrar uma nova loja, de forma a dar resposta às necessidades dos clientes desta região”. Sobre os trabalhadores da loja, afirma estar “empenhada” em “garantir a integração da equipa da Fnac de Santa Catarina, com o objectivo de manter os seus colaboradores”.

Desconhece-se se há algum investidor interessado em adquirir o prédio ou se já foi vendido. O PÚBLICO não conseguiu apurar quem são os donos do edifício Palladium, concebido pelo arquitecto Marques da Silva em 1914, que albergou o café com o mesmo nome entre 1940 e 1974. Por isso, não foi possível desfazer esta dúvida. Porém, questionada pelo PÚBLICO, a Câmara Municipal do Porto assegura não ter entrado nos serviços da autarquia qualquer pedido de informação prévia (PIP) ou pedido de licenciamento.

O JN avança que a C&A, que ocupa cinco pisos, também terá de sair do mesmo prédio. E, no edifício contíguo, outra loja, a Urban Project Store, também está em vias de encerrar. Os dois estabelecimentos comerciais foram contactados pelo PÚBLICO. Com a primeira não foi possível chegar à conversa. A segunda ainda não enviou respostas.

A Fnac de Santa Catarina, a única loja de rua da marca no Porto, abriu em 2000, uma inauguração que ficou marcada pelo concerto de PJ Harvey, inicialmente agendado para a Praça de D. João I, mas que acabou por se realizar dentro do Rivoli, por causa do mau tempo, circunstância que obrigou a que muitos fãs ficassem à porta da sala.

Apesar dos esforços que estão a ser realizados pela Fnac em encontrar uma alternativa para instalar nova loja na Baixa do Porto, ainda não é certo que seja possível concretizar esta intenção.