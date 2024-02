Começam obras da linha Rubi e condicionam circulação em Santo Ovídio por um ano

O arranque das obras de construção da Linha Rubi, que vai ligar Santo Ovídio, em Gaia, à Casa da Música, no Porto vai ter implicações na circulação já a partir da próxima segunda-feira.

Os trabalhos de construção da estação de Santo Ovídio, que a Metro do Porto estima que se prolonguem por um ano, vão obrigar ao trânsito rodoviário nas Ruas António Rodrigues da Rocha, Fernão Mendes Pinto e Conde Dom Pedro.

No entanto, no comunicado enviado às redacções, a Metro do Porto esclarece que “os acessos rodoviários a garagens, lojas, habitações, à Escola do Cedro e à Igreja Paroquial estão, porém, sempre garantidos a qualquer hora do dia”.

Foto Zona condicionada em Santo Ovídio, Gaia. DR

A empresa pública adianta que a circulação pedonal será também afectada, "ficando totalmente impedida na Rua do Conde D. Pedro, mas podendo ser realizada por percursos alternativos nas ruas António Rodrigues da Rocha, Fernão Mendes Pinto e Diogo Couto”.

Naquele ponto de Gaia, o novo braço da rede vai encontrar a Linha Amarela, que está actualmente em obras de expansão. Também está planeada a instalação de uma estação para comboios de alta velocidade.

A empreitada de construção da Linha Rubi, que inclui oito estações, uma nova ponte sobre o rio Douro e dois túneis, foi consignada em Janeiro, com um apertado prazo de execução de 36 meses.

A obra terá de ficar concluída até dia 31 de Dezembro de 2026, para não sejam perdidos os 379,5 milhões de euros com que o Plano de Recuperação e Resiliência financia a linha.