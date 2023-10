Metro do Porto adjudica Linha Rubi por 379,5 milhões de euros

Obra fica a cargo do consórcio formado por ACA, FCC e Contratas y Ventas. Contrato ainda terá de ser validado pelo Tribunal de Contas, mas empresa espera começar empreitada até ao final do ano.

O conselho de administração da Metro do Porto aprovou adjudicar ao consórcio Alberto Couto Alves (ACA), FCC Construcción e Contratas y Ventas a construção da Linha Rubi, por 379,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.

De acordo com uma nota publicada hoje no site da Metro do Porto, o contrato, depois de assinado, terá agora de ser validado pelo Tribunal de Contas (TdC), devendo esta nova empreitada entrar em execução até ao final do ano.

Segundo a empresa, este é, em termos de investimento - valor global de 435 milhões de euros -, o maior projecto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)/NextGenerationEU, que inclui uma nova ponte sobre o rio Douro, que terá o nome D. Antónia Ferreira, a "Ferreirinha".

Com 6,4 quilómetros e oito estações, a Linha Rubi fará a ligação Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia.

Além deste grupo de empresas, também o consórcio que engloba a Casais, a Conduril, a Teixeira Duarte, a Alves Ribeiro e a Somafel apresentou uma proposta no concurso.

Em Maio, a Metro do Porto foi autorizada pelo governo a gastar até 435 milhões de euros com esta futura linha.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros que dá substância à aprovação feita, por via electrónica, à realização de despesa e reprogramação de encargos para a Linha Rubi, a dotação sobe de 299 milhões de euros para 435 milhões.

A resolução justifica a revisão de valores com o "expressivo aumento", após Setembro de 2020, "dos custos de mão-de-obra, das matérias-primas, dos materiais de construção e, não menos significativo, um aumento de custo dos combustíveis e da energia, que impactam directamente no valor global da estimativa da obra".

O aumento decorre, de acordo com o Governo, "da situação excepcional nas cadeias de abastecimento, da pandemia da covid-19, da crise global de energia e dos efeitos resultantes da guerra na Ucrânia".

Além "destes factores, acresce, designadamente, o cumprimento das medidas impostas pela avaliação de impacte ambiental, a evolução dos estudos em resposta às condicionantes locais e às solicitações das autarquias, a evolução do projecto da nova ponte sobre o rio Douro e a verificação da necessidade de expropriações não previstas", pode ainda ler-se na resolução.

De acordo com a Metro do Porto, os benefícios sociais, económicos e ambientais da Linha Rubi estão quantificados em 1,7 mil milhões de euros.

As obras da empreitada deverão estar concluídas até ao final de 2026.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e no Porto Campo Alegre e Casa da Música