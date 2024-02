Quando socorremos os nossos filhos... de medos que são só nossos!

Chamam-lhes “fantasmas dos quartos de brinquedos”, e ressurgem quando nos vemos com uma criança nos braços, medos que julgávamos ultrapassados mas que acordam quando revivemos as mesmas situações com os nossos filhos ou netos. Quando temos consciência deles, esforçamo-nos por não permitir que os contagiem e juramos a nós mesmas que não perceberam nada — até os encorajámos a dar uma festa ao cão, mesmo se tremíamos por dentro, até lhes comprámos uma tenda para acamparem, embora a memória esteja fresca de como nunca fomos capazes de, com aquela idade, dormir fora de casa. Mas o medo tem formas muito mais sub-reptícias de passar de geração em geração. Entre na nossa Birra, e pense alto connosco.

