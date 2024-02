Vesku, a rena influencer, está a oferecer viagens à Lapónia no Verão

Conhecida como “a última região selvagem da Europa”, a Lapónia é maioritariamente vista como um destino de Inverno associada ao Pai Natal, mas o Turismo da Finlândia quer colocá-la no mapa das viagens de Verão e aliou-se a Vesku, a “primeira rena influencer do mundo”, nascido em 2021 e órfão pouco depois, para atrair novos visitantes à região durante os meses mais quentes.

No âmbito da campanha Trust the Wilderness (“Confia na natureza selvagem”, em tradução livre para português), há para oferecer seis viagens “cuidadosamente seleccionadas à jóia do norte da Finlândia” e à terra natal de Vesku, onde habitam "mais renas do que pessoas", revela o comunicado do Turismo da Finlândia.

Para participar no concurso “Where am I Wednesday” ("onde estou na quarta-feira"), a ser lançado a 6 de Março na página de Instagram de Vesku, é necessário seguir a conta e ficar atento às pistas “sobre o local onde se encontra na Lapónia finlandesa”. “Os participantes têm de adivinhar onde está o Vesku, partilhar a actividade em que mais gostariam de participar e marcar o amigo que gostariam de levar consigo”, acrescenta a nota de imprensa. Para as três primeiras viagens, o prazo para chegar à resposta certa é de duas semanas, diminuindo para apenas uma semana nas três viagens restantes.

“Os vencedores desfrutarão de umas férias de quatro noites para duas pessoas na Lapónia no Verão, com voos em classe económica da Finnair, quatro noites de alojamento e duas actividades incluídas.” A usufruir obrigatoriamente entre “17 de Junho e 30 de Setembro” deste ano. Pode consultar o regulamento aqui (em inglês).

“Esta colaboração única convida o mundo a testemunhar a beleza indomável e as experiências únicas que a Lapónia, banhada pela luz interminável do Verão, tem para oferecer”, resume a nota de imprensa. “Vesku quer mostrar aos seus seguidores como viver mais como uma rena, o que significa um estilo de vida mais consciente e sustentável, incluindo uma dieta de alimentos selvagens.”

Durante os próximos meses, Vesku vai “colaborar” com diversos destinos na região, como Levi, Ruka-Kuusamo, Ylläs, Pyhä-Luosto, Kemi e Lapland North Destinations, para partilhar as suas viagens cativantes pela natureza selvagem da Lapónia finlandesa na sua popular página do Instagram”, incluindo visitas a parques nacionais, lagos e praias, procura de ingredientes locais na natureza, e experiências como nadar em águas cristalinas, subir ao topo de cascatas, ir a uma sauna ou fazer ioga com renas, acrescenta o documento.