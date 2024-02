Número de dormidas em alojamentos turísticos estagna em Janeiro

O sector do alojamento turístico nacional – hotelaria, alojamento local com mais de dez camas e turismo de habitação – registou em Janeiro 1,5 milhões de hóspedes, responsáveis por 3,5 milhões de dormidas. Se, em número de pessoas, no primeiro mês do ano – e tradicionalmente um dos mais fracos para o sector do turismo, depois da época alta compreendida entre o Natal e o final do ano – até houve um crescimento de 1,8% face a Janeiro de 2023, no número de dormidas não houve praticamente alteração, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Assim, face a 12 meses antes, os dados de Janeiro em termos de dormidas representaram um recuo de 0,1%, com os residentes em Portugal a serem responsáveis por uma diminuição de 2,6%, invertendo, diz o INE, “a trajectória de crescimento dos últimos três meses [Outubro a Dezembro]”.

No caso das dormidas de não residentes o ritmo de crescimento anual também abrandou, “pelo terceiro mês consecutivo”, para 1,2% (variação face a Janeiro de 2023).

No mês em análise, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico foi de 2,33 noites, o que significa uma diminuição de 1,9% face ao primeiro mês do ano passado. A estada média dos residentes foi de 1,69 noites, o que representa uma descida de 1,6% e a dos não residentes foi de 2,88 noites, um recuo de 3,1%.

A autoridade estatística nacional adianta ainda que a ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico “diminuiu em Janeiro, para 28,3% e 36,1%, nas taxas líquidas de ocupação cama e ocupação quarto, respectivamente”, com um decréscimo de 1,3 pontos percentuais em ambas as situações.