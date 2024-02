AIMA propõe apoios sociais para convencer imigrantes a aprender português

Numa altura em que apenas 2% dos alunos estrangeiros inscritos no 1.º ciclo frequentam as aulas de português como língua não materna, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) propõe a atribuição de apoios sociais aos imigrantes que se predisponham a aprender português. A proposta está contida no Plano Estratégico para a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira, destinada aos migrantes, que está em consulta pública até ao dia 11 de Março. Assente em cinco eixos estratégicos, o documento prevê, além da garantia de acesso a apoios sociais, uma maior flexibilização no perfil dos docentes ou formadores que possam administrar aulas de português aos estrangeiros.

