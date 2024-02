Este ciclo socialista teve partes boas, mas está na altura de acabar

O alarme e o pânico avistados em muitas pessoas – na política socialista e também na comunicação social – à conta da possibilidade de o PS perder as próximas eleições está entre o divertido e o triste. Divertido – eu, pelo menos, divirto-me sempre que vejo pessoas adultas, algumas com ainda mais décadas que eu, acenando apopléticas com cenários de apocalipse perante eventos absolutamente normais, e até saudáveis, numa democracia; a alternância democrática, por exemplo. E a parte do triste vem de percebermos como há tanta gente de esquerda, no âmago, profundamente antidemocrática. Não convivem bem com o exercício do poder por pessoas que pensam de maneira diferente e ousam (como se atrevem?) querer organizar a comunidade noutros moldes. Quais democratas das democracias musculadas, não toleram que pessoas de outras ideologias, essa escória, também sejam representadas nos órgãos de decisão máximos de um país, ao invés de se remeterem para uns lugares rasteiros da pirâmide política.

