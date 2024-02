O ano de 2022 ficou marcado por “uma forte recuperação na maioria dos indicadores económicos e financeiros” da maioria das empresas que integram o Sector Empresarial do Estado (SEE), mas os resultados económicos das empresas não financeiras continuaram “a demonstrar um desequilíbrio económico com um resultado líquido negativo de 1,2 mil milhões”, resultante essencialmente do sector da saúde.

