Lobo Xavier vai presidir ao conselho de supervisão da EDP

O advogado e conselheiro de Estado António Lobo Xavier vai ser o novo presidente do conselho geral e de supervisão (CGS) da EDP, o órgão em que estão representados os principais accionistas do grupo energético, a chinesa China Three Gorges (20,86%) e o grupo espanhol Masaveu (6,82%). A notícia foi avançada pelo jornal Eco e confirmada, entretanto, pelo PÚBLICO.

Lobo Xavier, advogado da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, que ao longo dos anos tem desempenhado funções nos órgãos sociais de várias empresas, incluindo empresas do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO), vai suceder a João Talone, cuja saída do cargo de presidente do CGS foi anunciada em Janeiro.

O mandato dos órgãos sociais da EDP, presidida por Miguel Stilwell de Andrade, terminou no final de 2023 e a nova composição será aprovada na assembleia geral do próximo dia 10 de Abril.

Antes de Talone passaram pelo cargo de presidente do CGS Eduardo Catroga e Luís Amado, dois ex-ministros de Governos PSD e PS, respectivamente.

António Lobo Xavier, ex-deputado e ex-líder parlamentar do CDS-PP, vai presidir ao órgão que, segundo a EDP, “assegura em permanência o acompanhamento e a supervisão da actividade da administração da sociedade, cooperando com o conselho de administração executivo e com os demais órgãos e corpos sociais na prossecução do interesse social”.

Embora a maioria dos seus 16 membros seja independente, tem, na sua composição, quatro representantes do grupo estatal chinês China Three Gorges, o maior accionista da EDP, e dois representantes da família Masaveu, o segundo maior accionista.