Morreu Richard Lewis, comediante e compincha de Larry David

O comediante norte-americano Richard Lewis, que o grande público conhecerá sobretudo pelo seu papel de companheiro de peripécias de Larry David em Calma, Larry! (no original, Curb Your Enthusiasm), morreu na terça-feira, com 76 anos. Foi o seu agente, Jeff Abraham, que anunciou esta quarta-feira a morte do actor, revelando que ela se deveu a um ataque cardíaco.

Lewis anunciou no ano passado que lhe tinha sido diagnosticado Parkinson dois anos antes e, por esse motivo, deixou de fazer stand-up comedy em Abril de 2023. Manteve-se, no entanto, a escrever e a actuar, incluindo na actual (e última) temporada da sitcom protagonizada por Larry David, de quem era amigo de infância.

“O Larry fica particularmente energético quando contracena com o Lewis. Eles conhecem-se desde sempre, são velhos amigos, e o Larry adora mexer com os nervos do Lewis. E o Lewis adora discutir com o Larry”, comentava na semana passada à Hollywood Reporter o produtor-executivo de Calma, Larry!, Jeff Schaffer, revelando que uma das cenas do mais recente episódio tinha sido completamente improvisada entre os dois.

A sua capacidade para fazer humor autodepreciativo baseado nas suas próprias obsessões e adições foi o que o catapultou para a fama nos círculos de stand-up americanos em que se estreou no início dos anos 1970, ao lado de nomes como Andy Kaufman ou Richard Belzer. Como eles, também rapidamente saltou do palco para os estúdios de televisão, tornando-se uma presença regular em programas nocturnos, como o Tonight Show ou o Late Night, de David Letterman. Na biografia bem-humorada que consta do seu site oficial pode ler-se que Lewis “talvez detenha o título de pessoa que mais apareceu em talk-shows nocturnos”, despejando de seguida os nomes de Jay Leno, Conan O’Brien, Jon Stewart, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Bill Maher.​“Dorme bem, Richard”, escreveu Stewart no X esta quarta-feira.

Protagonizou ainda alguns especiais na televisão americana, mas o que realmente o tornou conhecido em todos os Estados Unidos foi a sua participação na série Anything But Love, em que contracenava com Jamie Lee Curtis. Como admitiu numa entrevista em 2007, o seu nome passou a aparecer em prime time e isso “era outro campeonato”. A série durou de 1989 a 1992.​

Por essa altura já Lewis se debatia com problemas de abuso de álcool e drogas que o levariam a um internamento de urgência, em 1991. A Hollywood Reporter lembra que o comediante admitiu estar drogado durante um espectáculo no Carnegie Hall, em Nova Iorque, em 1989, e que não se lembrava de praticamente nada do que acontecera nessa noite.

Depois do cancelamento de Anything But Love, Richard Lewis participou ainda noutras sitcoms e em dois filmes, incluindo Robin dos Bosques: Heróis em Collants, de Mel Brooks, um dos gurus da comédia norte-americana. Este terá dito de Lewis que ele era “o Franz Kafka da comédia de hoje em dia”.​

Em 2000, integrou o elenco de Calma, Larry!​, que viria a tornar-se o seu papel mais longo e reconhecido. Embora não aparecendo em todos os episódios, era uma presença assídua e geralmente vítima colateral de um qualquer disparate de Larry David. Tal como na vida real, as discussões entre os dois na série eram frequentemente absurdas e tinham muitas vezes aquela forma especial de embirração que têm duas pessoas que se conhecem e aturam há muitos anos.

Era precisamente o caso entre ambos, como recordou Larry David num comunicado de reacção à morte de Lewis. “O Richard e eu nascemos com três dias de diferença no mesmo hospital e durante grande parte da minha vida ele foi como um irmão para mim. Ele era a combinação rara de ser a pessoa mais divertida e a mais querida. Mas hoje fez-me chorar e nunca o perdoarei por isso”, escreveu o também comediante.