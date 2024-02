O Astronauta a anos-luz do que se convencionou ser um “filme Netflix”

Havia uma altura — no século passado, quando Hollywood era uma fábrica de sonhos — em que se podia dizer “este é um filme Warner” ou “este é um filme MGM”. Havia uma marca de água que permitia identificar o que se podia esperar de um estúdio americano. Hoje, quando tudo isso foi “engolido” por entre complexos político-sócio-industriais em que o interesse é mais alimentar cadeias de produção e difusão do que fazer cinema, a pergunta tornou-se: o que é um filme Netflix? E ninguém saberá responder, porque, com raras excepções, um “filme Netflix”, bom ou mau ou indiferente, não serve para mais do que fazer número numa plataforma de streaming.

