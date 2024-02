Ligação do vinho de talha à gastronomia em destaque em novo festival na Vidigueira

O “Talha à mesa” é organizado pela Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito e decorrerá nos dias 23 e 24 do próximo mês nas instalações do produtor.

A combinação entre o vinho de talha, "ex-líbris" do Alentejo, e a gastronomia vai estar em foco durante um novo festival que se realiza em Março na vila de Vidigueira, no distrito de Beja.

Denominado "Talha à mesa", o festival gastronómico é organizado pela Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito e vai decorrer, nos dias 23 e 24 do próximo mês, nas instalações deste produtor vitivinícola naquela vila alentejana.

Segundo os promotores, o evento, para o qual foram convidados os chefs de cozinha com ligações ao Alentejo José Júlio Vintém, João Mourato e Pedro Mendes, tem como objectivo "elevar o papel do vinho de talha na gastronomia portuguesa".

Ao longo dos dois dias de festival, realçou a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, os chefs "têm a tarefa de impressionar os visitantes com as suas sugestões de comidas que combinam harmoniosamente com os vinhos oriundos das talhas".

Além de almoços e jantares vínicos, o programa inclui sessões de showcooking na vinha e na adega, masterclasses de vinhos de talha e bar de vinhos de talha, entre outras actividades relacionadas com a temática.

O programa do festival, a decorrer entre as 11h e as 22h no dia 23 de Março e as 11h e as 15h no dia 24, abarca ainda outras iniciativas que vão permitir aos visitantes participar e contactar com os chefs.

"A ideia é que o evento seja didáctico e incuta no consumidor a vontade de explorar as potencialidades gastronómicas do vinho de talha", refere, citado em comunicado, Luís Gradíssimo, conhecido pelos eventos do Enóphilo — o próximo é a segunda edição do Enóphilo Wine Fest no Algarve, já no dia 2 de Março — e a quem a adega alentejana entregou a organização deste evento na Vidigueira.

A produção de vinho de talha, processo característico do Alentejo que remonta ao tempo dos romanos, foi inscrita, no final de 2023, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), após proposta da Câmara de Vidigueira.

O vinho de talha distingue-se essencialmente pelo facto de fermentar de modo ancestral e espontâneo na talha, através do contacto com o barro, ao invés de em cubas, o que lhe confere características únicas.