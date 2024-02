Comissão Europeia junta vinhos Beira Atlântico às indicações geográficas da UE

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira ter adicionado a Indicação Geográfica (IG) Beira Atlântico, na região vitivinícola da Bairrada, às indicações geográficas protegidas da União Europeia (UE), destacando a "riqueza aromática e frescura acentuada" destes vinhos.

Em comunicado, o executivo comunitário indica que aprovou a inscrição da marca portuguesa "Beira Atlântico" no registo das indicações geográficas protegidas, sublinhando que "os vinhos, os vinhos espumantes, os vinhos espumantes de qualidade, os vinhos espumantes de qualidade aromáticos, os vinhos frisantes e os vinhos frisantes gaseificados abrangidos [...] partilham características distintivas comuns".

"Caracterizam-se pela sua riqueza aromática e frescura acentuada, bem como por uma boa estrutura e acidez equilibrada e viva", observa a instituição.

Reconhecida oficialmente desde 2011, a IG Beira Atlântico é uma certificação que pode ser obtida, junto da Comissão de Viticultura da Bairrada, por produtores com vinhas em qualquer parte desta região vitivinícola, sobretudo conhecida pela Denominação de Origem (DO) Bairrada. Falamos de uma área "cujos extremos Norte e Sul se situam na região litoral de Portugal Continental, a altitudes que, em geral, não ultrapassam os 250 metros acima do nível do mar", destaca a Comissão Europeia.

A área abrange um vasto território entre os rios Vouga e Mondego, com uma topografia predominantemente plana, que leva a que a vinha raramente seja cultivada acima dos 120 metros de altitude.

A classificação Beira Atlântico junta-se assim à lista de 3.841 produtos alimentares incluídos na lista de indicações geográficas protegidas da UE.

Por cá, a indicação geográfica é relativamente recente. Surgiu há pouco mais de uma década quando a Portaria 193/2012, de 19 de Junho veio acabar com a IG Beiras, até então partilhada pela Bairrada com o Dão e a Beira Interior.

Esta última, uma das mais jovens regiões vitivinícolas portuguesas (jovem no sentido da sua organização, já que a sua comissão vitivinícola só foi criada em 1999), já tinha visto entrar para a lista de indicações geográficas protegidas da UE a sua IG "Terras da Beira", criada para o vinho regional da Beira Interior. Essa classificação a nível comunitário ocorreu em Outubro passado.