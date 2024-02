Ventura promete “choque de dignidade” contra a pobreza, mas há quem lhe chame “lixo”

André Ventura, presidente do Chega, promete que, se ganhar a as eleições legislativas de 10 de Março, dará “um choque de dignidade” a Portugal contra a pobreza. E voltou a garantir que, com ele, “não haverá nenhuma pensão abaixo do salário mínimo”.

Na segunda e penúltima arruada da campanha do partido, desta vez na zona histórica de Braga, Ventura foi acompanhado por alguns deputados do partido e por cerca de uma centena de apoiantes. Tal como já tinha acontecido no Porto, no domingo, o líder do Chega viu o seu passo ser várias vezes interrompido por pessoas que o queriam cumprimentar, que lhe garantiam o voto, mas também lamentos contra os salários e pensões baixas, ou pela falta de casas. A todos prometia que com ele no poder tudo isso acabaria. “Vai ser agora”, ia repetindo.

Mas, desta vez, também viu gente insatisfeita com a sua presença. Logo no início da caminhada, junto ao Arco da Porta Nova, um homem gritava repetidamente “lixo, lixo, lixo”. Outros limitavam-se a apupá-lo, mas, já perto da Av. Central um outro homem exibia um cartaz em que estava escrito “fascista, 25 de Abril sempre.”

A todos Ventura, sempre rodeado por seguranças privados, ignorou. No final, num palanque montado no Campo da Vinha, o líder do Chega dirigiu-se especialmente aos pensionistas.

“Passamos por muitas destas pessoas que vinham ao nosso encontro para dizer: eu sou reformado, recebo 200 euros, recebo cento e poucos euros. Encontramos um ex-combatente que recebe um suplemento de pensão de 57 euros. Isto devia envergonhar-nos como país. Como é que permitimos nos 50 anos do 25 de Abril ter pensões a este nível”, afirmou.

O presidente do Chega, acrescentou que “Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro passam agora a vida a discutir o choque salarial ou choque fiscal”. Com ele, assegurou, o “choque é diferente”: “Nós vamos dar um choque de dignidade a este país de forma a que não haja um pensionista na pobreza.”

“Os países mais pobres do mundo são onde os pensionistas vivem pior, mas também são os mais pobres do mundo porque os pensionistas vivem pior. Reformados com pouco poder de compra é mais reformados a pressionar o serviço de saúde, a pressionar o sistema de habitação. (…) Combater a pobreza é um desígnio.”

Foi então que garantiu dar um choque de “dignidade ao país”, voltando a repetir o que chama de “promessa de vida” de que, se ganhar as eleições, “não haverá nenhuma pensão abaixo do salário mínimo”. Uma medida cujos custos não estão contabilizados.