Campanha do Chega entre portas, com chuva de críticas e sem contraditório

André Ventura aproveita almoços e jantares/comício para “malhar” em todas as frentes, especialmente no PS e PSD, muitas vezes com elevada violência verbal.

A campanha eleitoral do Chega vai ser quase toda feita entre portas, estando agendados mais de 20 comícios, quase sempre dois por dia, ao almoço e ao jantar. Eventos que se assemelham a bodas de casamentos, em que, como aconteceu nesta segunda-feira em Aveiro, até deu para Ventura ensaiar uns pés de dança. As chamadas arruadas - passeios de rua com apoiantes do partido para contactos com a população - são só três.

Nos dois primeiros comícios percebeu-se o objectivo desta estratégia para o período oficial da campanha: aproveitar estas ocasiões para disparar críticas em todas as frentes, especialmente ao PS e PSD, sem qualquer contraditório, que acabam por ser replicadas nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais do partido.

Ventura já disse que optou por este tipo de campanha, porque quer estar “entre os seus” e que os “seus” querem estar com ele. E o que os militantes do partido gostam é que o líder do partido “malhe” na oposição, saltando das cadeiras em aplausos sempre que as críticas sobem de tom.

O presidente do Chega não os decepciona e, mais do que falar das propostas do partido, aponta as baterias aos seus adversários políticos, muitas vezes com muita violência verbal.

Nesta segunda-feira, num almoço comício num hotel em Aveiro, distrito natal de Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, repartiu as críticas essencialmente pelos líderes do PSD e PS. Começou pelo socialista, que acusou de não ter “coluna vertebral” em matéria de educação, por dizer agora que vai recuperar o tempo de serviço dos professores “quando votou contra” essa recuperação na Assembleia da República.

Mas rapidamente juntou o social-democrata nas suas críticas, acusando-o de ser “igual a Nuno Santos”. “Ambos vivem numa hipocrisia”, referiu. “PS e PSD querem dar ao país a imagem que não se entendem, mas entendem-se para os tachos. Eles são da mesma massa”, afirmou.

O mesmo já tinha acontecido na noite de domingo, em Lousada, distrito do Porto. Mais uma vez disparou especialmente sobre o PS e PSD, que “não querem que Chega governe, porque eles decidiram há 50 anos que os lugares, os tachos [palavra que repete vezes sem conta], e as negociatas do Estado, seriam sempre entre eles dois”.

Acusou ainda os social-democratas e os socialistas de quererem estar “acima da lei” e de quererem “calar o ministério público e a Polícia Judiciária”.

Mariana Mortágua foi outro dos seus alvos. A líder do BE disse que no Chega havia “rios de dinheiro”, Ventura acusou-a de ser “burlona e mentirosa”.