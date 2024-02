Pedro Nuno desafia Montenegro a ser coerente e vetar Albuquerque na Madeira

Na passagem pelos Açores e Madeira, o líder do PS insistiu na falta de soluções da AD para o país e na crítica à herança do governo de Passos e Montenegro.

Não podia faltar a actualidade madeirense no único ponto de agenda de Pedro Nuno Santos na Madeira: o líder socialista desafiou Luís Montenegro a ser coerente e a vetar a recandidatura de Miguel Albuquerque à liderança do governo regional. Recordou que o líder da AD disse que se fosse ele "faria diferente" para dizer: "Se Luís Montenegro acha que Miguel Albuquerque devia fazer o mesmo que António Costa e não se deveria recandidatar perante o caso [de investigação a negócios do Governo regional da Madeira], tem bom remédio: não passa a procuração. É que, para qualquer candidato ser candidato na Madeira, precisa de uma procuração do líder do partido."

O líder do PS terminou o discurso na Madeira a apelar ao voto no PS e a atacar a AD: Do outro lado, "o que temos é um PSD contagiado pelo radicalismo liberal da IL e o pelo radicalismo populista do Chega." "Queremos um governo liberto do populismo, do liberalismo radical. Queremos um país de progresso económico e social que respeite todos, homens e mulheres, jovens e mais velhos; um país a cooperar, que não explore a divisão, um país humanista, que respeite o outro e não o olhe de lado", defendeu, deixando no ar a ideia de se referir à questão da imigração levantada por Passos Coelho.

Antes, acusou o governo de Passos de suspender a lei das finanças regionais - que, diz, com o PS "foi sempre respeitada". Prometeu rever a lei da gestão do mar, que "deve ser gerido com a Madeira e os Açores", assim como extinguir o cargo de representante da República. E lembrou que foram os socialistas que desbloquearam a construção do hospital da Madeira. Defendeu o crescimento da economia através de um "choque de produtividade e um choque salarial", ao passo que "eles" (a AD) só têm o choque fiscal: "A nossa solução para o desenvolvimento económico é oposta à deles: identificar no país, em cada região, os sectores e as tecnologias que nos permitirão arrastar o resto da economia."

De manhã, ainda nos Açores, Pedro Nuno insistiu em colar a imagem dos dois sociais-democratas: "Ainda ontem tivemos oportunidade ver as duas faces da mesma moeda em campanha", apontou, referindo-se a Passos e Montenegro. "Luís Montenegro não era só um qualquer dirigente do PSD; era um líder parlamentar, o responsável pelo apoio e aprovação das medidas no parlamento. Passos Coelho disse mesmo que ia ao Algarve retribuir o apoio de Luís Montenegro. São duas faces da mesma moeda."