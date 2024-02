Podcast. Corrupção na Madeira: Como destruir a credibilidade da justiça em 22 dias

Após três semanas de detenção, o ex-presidente da Câmara do Funchal e os dois empresários suspeitos de pertencerem ao “polvo” da Madeira foram libertados pelo juiz de instrução.

Após três semanas de detenção, o ex-presidente da Câmara do Funchal e os dois empresários suspeitos de pertencerem ao “polvo” da Madeira foram libertados pelo juiz de instrução, que entendeu não se justificar manter em cativeiro Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia. Como sai a justiça portuguesa deste caso é tema de análise neste Soundbite?

