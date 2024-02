Caravana da AD em ruas desertas à procura da reconciliação com os pensionistas

Nas eleições locais, costuma dizer-se que a conquista do voto se faz rua a rua, casa a casa. Num território envelhecido e desertificado como o de Portalegre, a caravana da Aliança Democrática (AD) parece ter criado outra versão: a busca do voto de cada reformado zangado com Passos Coelho. Luís Montenegro não perdeu uma oportunidade para falar com pensionistas, garantindo com um “palavra de honra” que não cortará nas reformas se for primeiro-ministro. Numa arruada que levou uma hora e meia, o líder da AD cumprimentou os poucos populares e comerciantes com quem se cruzou.

“Se eu algum dia tiver de cortar um cêntimo numa reforma, demito-me”, garantiu a um grupo de quatro reformadas que se encontravam à mesma mesa de um café em Portalegre. Enquanto a comitiva tentava apressar o líder da AD a prosseguir, Montenegro preferiu deter-se naquela mesa a contrariar o “roubo” das pensões de que foi acusado Passos Coelho. Pediu para não repetir a frase - ‘não diga isso’ - e dispôs-se a “explicar” que o antigo primeiro-ministro foi “obrigado” aos cortes por causa do compromisso com a troika na sequência da “bancarrota” trazida pelos socialistas. “Nós agora já temos medo”, assumiu uma das reformadas que mostrou mais indignação pelas medidas tomadas no último governo PSD/CDS.

A "reconciliação" com os pensionistas "está em curso", assegurou aos jornalistas o líder social-democrata momentos depois do diálogo com as reformadas. Arrependido de trazer Passos Coelho para a campanha? "Era o que faltava. Não, de maneira nenhuma", respondeu.

Ao lado de Nuno Melo, presidente do CDS, Montenegro seguiu pelas ruas praticamente desertas de Portalegre, com uma comitiva de ‘jotas’ e muito ruído, cumprimentando os comerciantes em praticamente todas as lojas abertas, que não eram muitas fosse por ser ainda hora de almoço ou por estarem definitivamente encerradas. Num pequeno largo, deparou-se com quatro idosos sentados ao sol em bancos de jardim. “O senhor já me cumprimentou hoje”, disse um dos reformados quando apertava a mão do líder da AD. “É para não se esquecerem de nós”, retorquiu Montenegro com um sorriso.

Com a comitiva a apalpar terreno nas ruas – nem sempre o líder da AD era chamado a entrar em lojas friendly – Montenegro foi convidado, num pronto-a-vestir, a experimentar um capote típico do Alentejo com uma gola de pêlo. “Fica-me bem”, disse, depois de procurar um espelho e quando já todas as câmaras de televisão tinham captado o momento. Nuno Melo concordou mas atalhou: “A raposinha é mesmo raposinha não é?”. A peça custava 370 euros. “Vou pensar”, disse Montenegro, apressando-se a despir o capote que, afinal, era fabricado no Norte do país.