Mesmo que não conheça a “taxa rosa”, se for mulher, esta tem impacto na sua vida

No consumo, a desigualdade pode começar na infância e chegar à vida adulta, com as mulheres a consumirem mais, a consumiram produtos específicos e a fazê-lo mesmo ganhando menos. Mas há alternativas.

A expressão não é assim tão conhecida — “taxa rosa” —, mas, quando explicada, percebe-se que não se trata de um imposto, referindo-se antes a produtos que são mais caros porque, embora semelhantes a outros, se destinam ao público feminino. Por vezes, a única diferença é a cor da embalagem e daí o “rosa” no nome. Este foi um tema que preocupou o PAN, que o levou ao Parlamento em 2022, tendo sido aprovada uma proposta, no âmbito do Orçamento do Estado, para que se fizesse um levantamento de preços. O relatório já deveria ser conhecido desde Novembro, diz o partido.