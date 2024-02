Quarta na TV: A Cor Púrpura, a América Nativa e uma conspiração

Os destaques do dia também passam por Uma Família no Ringue, Anjos Caídos, Fúria, a evolução da skater Poppy Olsen e Cunha Rodrigues na Grande Entrevista.

CINEMA

Uma Família no Ringue

AMC, 20h22

Há décadas que os Knight participam em lutas de wrestling em Inglaterra. Ricky e Julia ensinam tudo o que sabem aos filhos, Raya e Zak. Um dia, estes são convidados para uma audição para o WWE, nos EUA. Mas só Raya é seleccionada... Escrita e dirigida por Stephen Merchant, esta comédia biográfica inspira-se na vida da ex-campeã Saraya “Paige” Bevis. Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne Johnson entram no elenco.

A Cor Púrpura

Hollywood, 21h30

A partir do romance de Alice Walker, Steven Spielberg filma a vida de Celie, uma mulher negra no Sul profundo e esclavagista dos EUA do início do século XX. Conhecemo-la aos 14 anos, grávida do pai, e seguimo-la nas três décadas seguintes. O filme teve 11 nomeações para os Óscares de 1986, incluindo melhor filme e actriz principal para Whoopi Goldberg. Contracena com Margaret Avery, Oprah Winfrey (também nomeadas como actrizes secundárias) e Danny Glover, entre outros.

Anjos Caídos

TVCine Edition, 23h

Depois da projecção internacional com Chungking Express, Wong Kar-Wai apresentou Anjos Caídos como uma espécie de continuação. Leon Lai interpreta um assassino profissional desiludido com a vida e investido em superar os sentimentos que nutre pela colega (Michelle Reis).No cenário sórdido e surreal da Hong Kong nocturna, cruza-se com um mudo que tenta chamar a atenção de forma pouco convencional.

O filme ganhou três prémios em Hong Kong: melhor fotografia (Christopher Doyle), banda sonora (Frankie Chan e Roel A. García) e actriz secundária (Karen Mok).

Fúria

Hollywood, 1h55

Abril de 1945. Tudo aponta para a vitória dos Aliados, que culminará no fim da II Guerra Mundial. Atrás das linhas do inimigo, em pleno território alemão, o sargento Don “Wardaddy” Collier tem a seu cargo um pequeno grupo de homens valentes e um único tanque de guerra. Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal, Michael Peña, Jason Isaacs e Scott Eastwood dão vida a este filme de guerra, escrito e realizado por David Ayer.

DOCUMENTÁRIOS

Tall Poppy

TVCine Edition, 19h50

Poppy Olsen é uma skater profissional australiana que se tornou uma das primeiras mulheres a competir na sua especialidade nos Jogos Olímpicos. Este documentário, realizado por Justine Moyle, foi filmado ao longo de dez anos e traça a evolução da atleta, que também é uma skater abertamente LGBTQI+.

América Nativa

RTP2, 23h13

Estreia-se uma série documental que “desafia tudo o que pensávamos saber sobre as Américas antes e após o contacto com a Europa”. Combinando o legado da sabedoria antiga com o conhecimento académico moderno, recua milénios no tempo, para dar a conhecer a ciência, a cultura, a religião e outros aspectos de civilizações nativas americanas que “só agora começam ser compreendidas e cuja história permaneceu muito tempo por contar”, explica a sinopse. São quatro episódios a ritmo semanal.

Conspiração Americana: Os Crimes do Polvo

Netflix, streaming

Estreia. A morte do jornalista norte-americano Danny Casolaro, em 1991, continua envolta em mistério e polémica. Foi encontrado sem vida na banheira de um quarto de hotel com os pulsos cortados. As autoridades classificaram o caso como um suicídio.

Acontece que Casolaro estava prestes a encontrar-se com uma fonte que teria informações sobre uma organização tentacular – a chamava “o polvo” – ligada a homicídios, escândalos em altas esferas e roubo de software de espionagem do Governo norte-americano. Família e colegas acreditam que ele foi assassinado por causa dessa história. Nesta série documental de quatro episódios, produzida por Jay e Mark Duplass, Christian Hansen investiga o caso para tentar perceber o que realmente aconteceu.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves entrevista o antigo procurador-geral da República Cunha Rodrigues, que recentemente quebrou o silêncio para criticar e pedir explicações sobre a forma como decorreram as buscas na Madeira.