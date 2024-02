Na arruada da CDU, sentiu-se a falta de Jerónimo

De guarda-chuva numa mão e bandeira na outra, cerca de 50 apoiantes da coligação PCP-PEV esperavam, à chuva, pela chegada do líder da CDU em Alverca. Numa arruada de cerca de 20 minutos, que terminou com um comício ao ar livre, Paulo Raimundo abraçou apoiantes, sorriu e insistiu na valorização dos salários e na defesa do SNS. E ouviu ainda alguém perguntar pelo seu antecessor, levando o actual secretário-geral do PCP a avançar que “é muito expectável” uma visita de Jerónimo de Sousa nos próximos dias.

Foi na rua Catarina Eufémia, em Alverca, que a CDU iniciou a sua arruada. O nome não é indiferente: Catarina foi assassinada pela GNR em 1954, por lutar contra o regime fascista. A comitiva rumava em direcção à praça João Mantas quando, a meio caminho, um apoiante da coligação acenou a Paulo Raimundo de dentro de um café. Sem hesitar, o comunista entrou no estabelecimento.

Entre abraços e elogios à CDU e ao líder do PCP, o idoso que atraíra Raimundo quis saber o que era feito do seu antecessor. “O Jerónimo, que é feito dele? Pensei que estivesse internado”, comentou. Raimundo clarificou: “Está aí na estrada. Está rijo.” A resposta deixou o curioso satisfeito, deixando claro a quem o ouvia que a CDU está melhor que nunca: “Somos os maiores!”.

O momento levou a que Raimundo, questionado pelos jornalistas, avançasse que “é muito expectável” que aquele que liderou o PCP durante quase 20 anos se junte à sua primeira campanha eleitoral. “É uma grande surpresa que estamos para anunciar”, disse. O Expresso avançou no passado domingo que a aparição do ex-líder será a 6 de Março, quando se assinala o 102.º aniversário do PCP.

Raimundo seguiu caminho e, com ele, uma grande comitiva, que entoava frases como “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais”. Maria Mimosa seguia no cortejo. “Sou da CDU quase desde que nasci, desde os 16”, quando se deu a Revolução, diz ao PÚBLICO.

Esta segunda-feira achou que era momento de ir para a rua gritar pelo partido de Raimundo. “Temos de ir à luta. Estas eleições são muito importantes, precisamos de ter mais deputados na Assembleia da República” para “combatermos esta situação”, diz, aludindo ao crescimento das intenções de voto nos partidos de direita.

Da parte de Paulo Raimundo, Maria Mimosa pode ficar tranquila: “Queremos aumentar o número de deputados e vamos aumentar”, garante. Até porque “a gente aguenta tudo. Tudo em prol da defesa dos trabalhadores”, faça chuva, faça sol, disse durante a tarde desta segunda-feira.