CEDEAO enterra o machado de guerra para evitar que Níger, Mali e Burkina Faso deixem a organização

A primeira página desta segunda-feira do diário nigerino L’Enqueteur está toda ocupada com o levantamento das sanções económicas ao país, bem como ao Mali e à Guiné-Conacri. “O Níger, e por extensão a AES, estará pronto para um regresso à CEDEAO?”, pergunta-se na manchete inspirada no editorial assinado pelo director da publicação, Soumana Idrissa Maïga.

A decisão dos líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), reunidos no fim-de-semana na Nigéria, que incluiu também “o levantamento das sanções económicas e financeiras contra a República da Guiné” e “o levantar de restrições ao recrutamento de cidadãos da República do Mali para posições em instituições da CEDEAO”, é a reacção do bloco ao anúncio de saída da organização dos países da Aliança dos Estados dos Sahel (AES), o grupo de três países dirigidas por juntas militares que assinaram um acordo de cooperação em matéria de defesa.

Um sinal de abertura ao diálogo que a CEDEAO pretende enviar de modo a reverter o anúncio da saída do Níger, Mali e Burkina Faso da organização. Como referiu o presidente do bloco, o chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, uma mudança estratégica empunha-se para evitar que os líderes militares do Níger, Burkina Faso, Mali e Guiné-Conacri “olhem para a organização como o inimigo”.

Os três países anunciaram a saída conjunta imediata do bloco regional no final de Janeiro, depois de a CEDEAO ter ameaçado até com uma intervenção militar para repor a ordem constitucional no Níger, após o golpe militar de Julho do ano passado. A resposta foi um acordo de cooperação militar dos três Estados: em caso de entrada de soldados da CEDEAO num dos países, os outros dois eram obrigados a ajudar na defesa.

Da reunião à porta fechada dos líderes da CEDEAO saiu o fim imediato do encerramento de fronteiras, do congelamento dos activos do Estado e do banco central e da suspensão das transacções comerciais no Níger. O comunicado justifica a decisão com razões humanitárias, mas trata-se de uma jogada política para sentar os líderes das juntas militares à mesa e evitar a amputação do bloco de três dos seus membros. Aliás, o próprio comunicado “exorta ainda os países a reconsiderar a decisão tendo em conta os benefícios que os Estados-membros da CEDEAO e os seus cidadãos desfrutam na comunidade”.

Maïga advoga no seu editorial “a reintegração do Níger e da AES na CEDEAO" por ser "uma estratégia ganhadora para o futuro”, pois permitirá “contribuir a dar forma a uma África Ocidental mais forte, mais unida e mais próspera”.

O director do L’Enqueteur sublinha que numa altura em que “as grandes potências estão envolvidas numa luta de influência em África”, a CEDEAO permite que os países da África Ocidental ganhem força, porque “uma frente unida pode eficazmente defender os interesses dos seus membros e contrariar qualquer tentativa de exploração unilateral”.

Omar Alieu Touray, presidente da Comissão da CEDEAO (director executivo da organização e das suas instituições), fez questão de sublinhar que “as sanções individuais e políticas se mantêm” e voltou a pedir “a libertação imediata” de Mohamed Bazoum, o Presidente nigerino deposto, afirmações que não deixam de ser vistas como um gesto para disfarçar o recuo político da organização no braço-de-ferro com os militares golpistas de que nitidamente se viu obrigada a abdicar.

“Temos de rever a nossa abordagem quanto ao regresso à ordem constitucional em quatro dos nossos países membros”, disse Bola Tinubu, depois de os seus homólogos da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, do Togo, Faure Gnassimbé, do Benim, Patrice Talon, se terem mostrado favoráveis a uma nova abordagem, mais dialogante com os militares golpistas que assumiram o poder nos quatro países.