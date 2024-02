O Animal de Vítor Silva Costa: “A Tsuki apareceu numa altura não muito positiva da minha vida”

“Quando era mais novo e ainda vivia com os meus pais, no Porto, convivi muito com cães e gatos. Tenho memória de gostar muito dos cães e menos dos gatos. Mas, mais tarde, quando me mudei para Lisboa e comecei a viver sozinho, adoptei uma gata na Casa dos Animais de Lisboa. Hoje tenho a Tsuki, a minha primeira cadela.

A Tsuki apareceu numa altura não muito positiva da minha vida. Adoptei-a a uma família. Apesar de ser uma frase feita, no dia em que ela chegou a casa tive a certeza de que a minha vida iria melhorar.

É uma cadela impulsiva, incrivelmente ágil, física e mentalmente, e muito protectora e carinhosa. Relaciona-se pouco com outros cães e quando cria relação com uma pessoa não a larga mais. Também é um animal que precisa de muitos estímulos, aliás, como todos. Passeia todos os dias, corre, faz desafios. A bola é o objecto preferido dela. Procuro sempre levá-la para jardins amplos onde ela possa estar à solta e a fazer o que mais gosta.

Vítor Silva Costa Estreou-se em televisão em 2009, na série da TVI Morangos Com Açúcar. Seguiram-se vários papéis em novelas, séries e programas entre os quais Sol de Inverno (SIC), Jardins Proibidos (TVI), A Impostora (TVI), Conta-me como Foi (RTP), Terra Brava (SIC) ou O Clube (SIC). Actualmente interpreta David Sousa em Flor Sem Tempo e Michael Machado em Senhora do Mar, duas novelas em exibição na SIC. O percurso passa também pelo teatro com as peças Projecto 0, Esopaida, Imperatore e #Emigrantes, e pelo cinema com o filme Leviano, em 2018.

Sobre o papel nos direitos dos animais, relembro que, em Janeiro, deste ano, o Tribunal Constitucional finalmente decidiu que maltratar animais continuará a ser crime depois de várias tentativas de retrocesso nessa decisão. A minha posição em relação a este tema é muito clara: maltratar, abandonar ou manipular um animal é crime e deve continuar a ser. Há várias formas de maus-tratos e todas elas são abjectas.

Um animal tem de ser tratado com respeito e amor, faça ou não parte da família. Aplico a mesma fórmula aos animais e às pessoas: respeito, consideração, escuta e compaixão.

Quero estar sempre do lado certo e apoiar instituições, canis, associações que trabalham para que todos os animais tenham uma vida digna e saudável. Adoptar com responsabilidade é fundamental, até porque a compra de animais está muitas vezes associada a um mercado que é perverso e que não os protege.

Se pensarem em adoptar, que seja uma decisão consciente. Todos nós, de uma maneira ou de outra, achamos graça a um cão que faz truques, ou a um gato que dorme o dia todo no colo, ou a um papagaio que imita tudo o que dizemos. Há uma diferença enorme entre este encantamento e cuidar de um animal que exige tempo, cuidado, inteligência, disponibilidade emocional e, acima de tudo, a noção de que será um amor indestrutível que durará para sempre.”

Depoimento construído a partir de entrevista por email