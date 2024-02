7Margens e 7Montes

1. O jornal digital 7Margens fez cinco anos no passado dia 7 de Janeiro. Em 2019, nasceu da vontade de um pequeno grupo de jornalistas especializados que encontrou eco entre vários grupos que, então, contactaram. Como eles próprios dizem, no horizonte deste jornal estavam algumas preocupações: o cada vez menor lugar dado ao fenómeno espiritual e religioso pelos media generalistas; a falta de um espaço onde os crentes (sobretudo os católicos, expressão ainda maioritária no país) possam debater ideias, quer sobre o que se passa no interior das suas comunidades, quer sobre a relação da sua fé com a sociedade; a ausência de expressão pública das minorias religiosas; a falta de maior atenção a vários temas ligados aos direitos humanos, ao cuidado da casa comum e à justiça social [1].

