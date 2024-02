Honda e:Ny1, confiança eléctrica

A Honda irrompe no mundo dos eléctricos com a fiabilidade como bandeira. Mas acabou por abdicar das sensações de condução pelas quais também ganhou adeptos.

Quando se pensa em fiabilidade e durabilidade, a nipónica Honda será provavelmente uma das marcas que teremos na ponta da língua. Assim como, quando se imagina um desportivo, o Type-R integrará a nossa lista mental. Só que, quando criou o e:Ny1 (lê-se “i-éne-uai-uane”, o que não é fácil de entrar no ouvido e nos põe a pensar o que lhes passou pela cabeça), o emblema deverá ter pesado os dois critérios, assumindo que prefere apostar no primeiro.

Assim, assente na nova plataforma para veículos eléctricos e:N, que servirá de base para outros modelos de diferentes roupagens, o e:Ny1 assume-se como uma proposta eléctrica que, com uma autonomia razoável e desempenho racional, pode ser equacionado por quem não compra carro para trocar ao fim de pouco tempo (a garantia dada é de cinco anos, sem limite de quilómetros — superior à obrigação legal), mas também por quem presta atenção ao valor que o veículo poderá atingir no mercado de usados, o que está muito relacionado com a fiabilidade do produto.

Mas voltemos um pouco atrás: é que é preciso corrigir a ideia de este ser o primeiro modelo eléctrico da Honda. Essa honra coube ao pequeno e futurista Honda e — ainda que a primeira experiência remonte a 1988, com o desenvolvimento do Honda EV Plus, do qual foram construídas cerca de 300 unidades, entre 1997 e 1999. Mas mesmo o Honda e, lançado mais de 20 anos depois, sendo um carro à frente do seu tempo (e muito caro para o que oferecia, tanto em termos de espaço como de autonomia), não se pode caracterizar como o início do caminho eléctrico da marca, mas antes uma segunda experiência que, não tendo sido um sucesso comercial (foram comercializadas cerca de 12.500 unidades até à sua descontinuação, em Janeiro), permitiu à Honda sentir o pulso a quem começava a trocar as mecânicas térmicas pelas movidas a electricidade.

O que aprendeu resultou no e:Ny1, que se apresenta como uma proposta robusta e firme, atributos que se sentem no rolamento e que fazem com que raramente se sinta a adornar em curva ou a balancear na passagem pelas cada vez mais comuns lombas. Apesar dessa firmeza, o tempo passado ao volante não faz o corpo sofrer (e é possível ajustar o banco para uma posição de condução mais baixa, algo cada vez mais raro — um parêntesis dentro do parêntesis: se for fã da posição elevada, o banco, de regulação eléctrica, é facilmente ajustado para satisfazer essa vontade).

Resumindo, em termos dinâmicos, a Honda conseguiu um bom compromisso em relação ao conforto, apenas beliscado por algum ruído que nos chega do exterior, sobretudo em velocidades mais elevadas (o trabalho de insonorização do habitáculo não é mau, mas é algo que a marca pode ainda melhorar).

Foto

Foto 2023 Honda e:Ny1 DR

Robusto também por dentro

Se a construção rigorosa chama a atenção no geral, no habitáculo os detalhes confirmam a percepção de que a Honda fez um automóvel para durar. Pode não ter um aspecto muito sofisticado, mas duvida-se que alguma vez o e:Ny1 seja vítima de ruídos parasitas vindos de plásticos mal montados ou da existência de folgas onde não deveriam existir.

Depois, independentemente da estatura dos ocupantes, o e:Ny1 não é acanhado, sobretudo para quem ocupar os lugares dianteiros; atrás, ainda que dificilmente se oiçam queixas de espaço para as pernas, os mais altos, como pude comprovar com quem mede 1,90m, poderão ter a sensação de estarem com a cabeça colada ao tejadilho (impressão que passa a certeza se se ocupar o lugar do meio, com assento ligeiramente mais elevado).

No capítulo da arrumação, o e:Ny1 tem uma mala decente, capaz de acomodar o equivalente a 361 litros, que pode crescer até aos 1136 litros com os bancos traseiros rebatidos (fazem-no na proporção 60/40). No entanto, é pena não ver incluídos os bancos mágicos da marca, um sistema em que os assentos da segunda fila se levantam como as cadeiras de cinema, permitindo o transporte de volumes altos.

Mais digital

Os botões desapareceram no interior do e:Ny1. Uma má notícia para quem continua a considerar mais fácil aumentar o fluxo do ar condicionado girando apenas um botãozinho, mas menos má para quem valoriza a tecnologia.

É que o novo ecrã táctil central, de 15,1 polegadas, revela-se bem arrumado (está dividido em três secções, ficando a parte inferior a substituir os controlos físicos do ar condicionado) e com grafismos actualizados (o que, refira-se, a Honda já precisava há algum tempo).

Ou seja, mesmo os mais críticos da ausência de botões, que acusam os ecrãs de serem mais distractivos, poderão vir a mudar de opinião com este sistema — é que é de facto fácil de operar.

Motor único

O Honda e:Ny1 é servido exclusivamente por um motor eléctrico de 204cv, o que lhe permite acelerar de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, sem que se sinta o coice típico dos carros eléctricos — a marca justifica a decisão, considerando que se trata de uma mais-valia para os passageiros que enjoam. Depois disso, rola com grande à vontade, acelerando de forma progressiva (atinge os 160 km/h). No modo Eco, que restringe potência, o veículo não será tão rápido, mas também não se sente demasiado preso, sendo assim ideal para circular em cidade.

Foto 2023 Honda e:Ny1 dr

Equipado com uma bateria com capacidade útil de 61,9 kWh, o e:Ny1 foi homologado com um consumo de 18,2 kWh/100km, o que resulta numa autonomia de mais de 400 quilómetros. Na prática, porém, observámos um consumo ligeiramente superior. Ainda assim, nada de assustador: cumpre sem grandes dificuldades mais de 300 quilómetros, o que, para um condutor médio, que percorre menos de 50 quilómetros diários, significaria ter de carregar o automóvel menos de duas vezes por semana.

Por fim, mas não menos relevante, o preço: o Honda e:Ny1 é proposto a partir 54.750 euros, o que, apesar de se apresentar bem equipado desde a versão de entrada (com faróis LED, sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara traseira, estofos em pele sintética e jantes de 18", por exemplo), o coloca sob pressão numa altura em que as propostas eléctricas se multiplicam.